Байден: ХАМАС должен быть уничтожен

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Президент США Джо Байден считает, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако сама Палестинская автономия при этом сохранена. Это заявление он сделал в ходе своего интервью для телеканала CBS.
«Нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. <..> Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан», — заявил Байден.Лидер Соединённых Штатов предостерёг от вмешательства в конфликт Иран и ливанскую «Хезболлу».
Ранее многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.
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