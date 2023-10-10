Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов

Президент США Джо Байден объявил о смерти 11 американских граждан в Израиле с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта, отметив, что некоторые из них считаются пропавшими, передает РИА Новости.
«К сожалению, нам известно, что как минимум 11 американских граждан числятся среди погибших», - заявил Байден.Кроме того, он добавил, что есть вероятность того, что американские граждане могли быть захвачены ХАМАС.
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Артем Кузьмин