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Байден: как минимум 11 американцев погибли в Израиле во время конфликтов

10 октября 2023, 00:45
Президент США Джо Байден объявил о смерти 11 американских граждан в Израиле с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта, отметив, что некоторые из них считаются пропавшими, передает РИА Новости.
«К сожалению, нам известно, что как минимум 11 американских граждан числятся среди погибших», - заявил Байден.
Кроме того, он добавил, что есть вероятность того, что американские граждане могли быть захвачены ХАМАС.


Байден призвал американцев, желающих покинуть Израиль, воспользоваться коммерческими авиарейсами и соблюдать осторожность.

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Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»
Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава»
10 октября 2023, 01:40

Фото: iStock/Alexey Molotov

В результате атак ХАМАСа Израиль, возможно, потерял шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров за одни сутки, предположил Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes. Автор отмечает, что ранние неофициальные сообщения указывают на потерю такого количества бронетехники.
По информации, приведенной автором, финский военный эксперт Эмиль Кастехельми подсчитал убытки на вечер 7 октября, однако эти данные еще не были официально подтверждены.

Хэмблинг отмечает, что атака ХАМАСа оказалась сюрпризом для Израиля, и палестинцы использовали небольшие дроны для атаки на танки ЦАХАЛа. В видео, распространенных в социальных сетях, видно, что значительное количество израильской бронетехники было уничтожено или повреждено, включая танки «Меркава» последней модификации Mk.4.

Автор также подчеркивает, что «Меркава» Mk.4 специально разработана для борьбы с повстанческими группами, оснащенными переносными гранатометами и ПТРК, и оборудована системой активной защиты «Трофи», считающейся одной из лучших в мире. Однако, на одном из видеороликов видно, как бойцы ХАМАСа сбрасывают боеприпас на этот танк с помощью коптера, что приводит к его возгоранию.

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#данные
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#дроны
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США запланировали вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии
МИД России: США планируют вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии
10 октября 2023, 01:24

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов сообщил о финансировании США обновления объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, передает РИА Новости.
Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что американское ядерное оружие находится на передовых базах в Европе, которые располагаются на значительном удалении от территории Соединенных Штатов и способны оперативно достигать целей внутри союзного государства России и Белоруссии.

Воронцов также добавил, что финансирование США для модернизации объектов хранения в Великобритании является явным признаком намерений вернуть американские ядерные бомбы в эту страну.

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AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле
10 октября 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Назар Альян

Член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака сообщил, что операция в Израиле готовилась более года. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.
«Атака планировалась более года», — цитирует агентство слова одного из представителей движения.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#атака
#хамас
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Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа
Дипломат Викторов: Москва работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа
10 октября 2023, 00:50

Фото: iStock/Cavan Images

Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов объявил о предварительной работе над вопросом эвакуации российских граждан из сектора Газа. Он подчеркнул, что эта работа ведется с учетом всех обстоятельств и находится на стадии предварительного обсуждения.
«Мы проводим предварительную работу по возможной эвакуации российских граждан из сектора Газа. Однако следует подчеркнуть, что это находится на этапе предварительного обсуждения», — заявил посол в интервью Первому каналу.
Анатолий Викторов уточнил, что данная инициатива касается граждан России, находящихся в секторе Газа. Он также пояснил, что в случае реальной необходимости проведения эвакуации, речь пойдет о вывозе этих граждан с территории Газы и их переброске в третью страну с использованием российских авиалайнеров.

Посол также отметил, что россияне обращаются в посольство в Израиле с вопросами о возможности покинуть страну, в том числе у тех, у кого уже есть билеты на руках, но они желают уехать из-за сложившейся обстановки, а также у пассажиров международных авиакомпаний, которые временно приостановили свои рейсы в Израиль.

Посланник России заверил, что решения и действия будут приниматься в зависимости от развития ситуации, и не исключил возможности организации специальных вывозных рейсов из Израиля.

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#переговоры
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Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
10 октября 2023, 00:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле объявила о прекращении работы единственной больницы в городе Бейт-Ханун в секторе Газа из-за израильских обстрелов, которые произошли во время нарастания палестино-израильского конфликта. Эту информацию она представила на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, передает РИА Новости.
Кайле отметила, что больница в Бейт-Хануне была единственной медицинской учреждением в этом городе и её деятельность была приостановлена из-за интенсивных израильских бомбардировок. Эта информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

В ранние утренние часы 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа, что было событием без предшествующего аналога. Кроме того, палестинские бойцы проникли в районы на юге Израиля, приграничные с Газой.

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#переговоры
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Кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию жилья россиян
YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию недвижимости россиян
10 октября 2023, 00:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

По информации, предоставленной министром юстиции Леену Мери, правительство Финляндии планирует упростить процесс отчуждения недвижимости, принадлежащей гражданам России, до истечения срока своих полномочий в 2027 году. Это решение было объявлено в понедельник общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.
В начале июля текущего года Финляндия ужесточила ограничения на въезд российских владельцев недвижимости, что сильно затруднило проведение банковских операций между Россией и финскими банками. Это, в свою очередь, привело к трудностям с оплатой налогов и расчетами по недвижимости.

Кроме того, согласно данным финских правоохранительных органов, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще нарушают свои юридические обязательства, и случаи их привлечения к ответственности стали более распространенными. Одной из сложностей является отсутствие возможности информировать российских владельцев о задолженности из-за проблем с почтовой связью.

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#ограничения
#финляндия
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Эрдоган: Подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу
09 октября 2023, 23:45

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает израильскому народу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам турецкого лидера, международное сообщество не выполнило данные палестинцам обещания, что сыграло важную роль в обострении конфликта. При это Эрдоган отметил, что турецкая сторона с 1949 года признаёт государство Израиль и поддерживает с ним дипломатические отношения.

Президент подчеркнул, что мир в регионе невозможен без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года и заявил об ошибочной политике Израиля.

«Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира. Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения», — цитирует агентство слова Реджепа Эрдогана.

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ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои
ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока продолжаются бои
09 октября 2023, 23:28

Фото: iStock/Arseniy45

Палестинское движение ХАМАС не собирается вступать в переговоры по вопросу пленных, пока продолжаются боевые действия, заявил официальный представитель «Бригад Аль-Кассам» Абу Убейда, передает РИА Новости.
Согласно представителю военного крыла ХАМАС, движение продолжает активные боевые действия в различных регионах, организует ротацию своих бойцов и захватывает пленных. В видеообращении он подчеркнул, что они не будут вступать в переговоры или рассматривать вопрос о пленных, пока их позиции подвергаются обстрелам. Он также подчеркнул, что вопрос о пленных является стратегически важным, и враг должен заплатить цену, удовлетворяющую ХАМАС, для обмена на пленных.

Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной атакой со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики из ХАМАС провели массированные ракетные удары и прорвались в районы, прилегающие к южным границам Израиля.

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Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России
09 октября 2023, 23:17

Фото: iStock/yulenochekk

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Флойд выразил озабоченность такими намерениями российских властей и напомнил, что ДВЗЯИ является важной частью международной архитектуры безопасности и мира.

Чиновник отметил, что поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами на регулярной основе и старается доказать им, что ратификация Договора о запрещении ядерных испытаний отвечает как интересам России, так и интересам всего мира.

«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», - цитирует агентство слова Роберта Флойда.

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#договор
#мир
#ядерное оружие
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