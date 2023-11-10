Байден лишится своего главного советника по европейским делам

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Старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Европы и главный советник президента Байдена по европейским делам Аманда Слоут подала в отставку. Об этом сообщила газета Politico.
«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — приводит издание слова Слоут.На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, «тихой, но ключевой фигурой» в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом Свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого антироссийского фронта.
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