Байден может направить часть предусмотренных для Киева денег в Тайвань

Фото: iStock/Tanaonte
Действующий президент США Джо Байден хочет направить часть предусмотренных для Киева на вооружение для Тайваня. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
«Президент США намерен вскоре обратиться с соответствующей просьбой к Конгрессу, чтобы ускорить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая», - говорится в статье.
Ранее в Белом доме уже заявляли, что на вооружение Тайваня будет выделено млн долларов. При этом Тайбэй уже несколько лет находится в ожидании обещанного американцами оружия на 23 млрд долларов. Считается, что помощь Тайваню поддержат республиканцы, которые не хотят выделять деньги Украине.
Читайте также:
Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США
В Пентагоне признали, что не справляются с помощью Украине
Киев обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь
Элина Позднякова