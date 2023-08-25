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Президент США Джо Байден может склонить Украину к переговорам с Россией во время предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Причиной таких действий главы США может стать отсутствие успехов у ВСУ, в частности, во время проведения контрнаступления.
Также издание сообщает, что европейские политики неоднократно отмечали важность помощи США Украине, поскольку европейские страны не владеют достаточным военным потенциалом.
Напомним, что Россия много раз заявляла о готовности провести переговоры, однако на Украине они были запрещены на законодательном уровне. Киевские власти поставили условие, а именно, возвращение Украине её прежних территорий, чтобы восстановить границы 1991 года. Только при выполнении Россией этих условий, страна разрешит проведение мирных переговоров.
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Также издание сообщает, что европейские политики неоднократно отмечали важность помощи США Украине, поскольку европейские страны не владеют достаточным военным потенциалом.
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Анастасия Чинкова