Байден на встрече в ООН не пожал руку президенту Бразилии да Силве

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Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН дважды оскорбил Бразилию. Сначала он чуть не уронил бразильский флаг, а затем забыл пожать руку президенту страны Луле да Силве.
После выступлений Байдена и да Силвы выступил с речью также генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо. В конце своего выступления Унгбо по очереди пожал руку американскому и бразильскому президенту. Байден вместо того, чтобы обменяться рукопожатием со своим бразильским коллегой, неуклюже поприветствовал публику и покинул сцену. Как пишет британское издание, Лула да Силва выглядел раздраженным и сделал разочарованный жест рукой.
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Александр Бойцов