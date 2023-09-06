Байден намерен встретиться с Си Цзиньпином

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В Белом доме прокомментировали планы президента США Джо Байдена встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.
Отметим, что Байден уже давно ищет встречи со своим китайским коллегой.
В настоящий момент, по словам Белого дома, лидер США нацелен встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, однако, состоится ли эта встреча - сейчас неизвестно.
Ранее Байден напомнил Си Цзиньпину, что Пекин полагается на западные инвестиции, а также сообщил о том, что из-за СВО с российского рынка ушли около 600 американских корпораций, поэтому китайская экономика в данный момент ещё более зависима от Запада, чем была российская.
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В настоящий момент, по словам Белого дома, лидер США нацелен встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, однако, состоится ли эта встреча - сейчас неизвестно.
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Евгения Парфентьева