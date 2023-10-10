Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент США Джо Байден заявил, что атаки ХАМАС на Израиль — это «акт терроризма». Об этом Байден сообщил в рамках своего обращения к американскому народу.
Байден отметил, что Израиль имеет полное право ответить на атаки ХАМАСа.
Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь.
Ранее эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом.
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Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь.
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Екатерина Коршунова