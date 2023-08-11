Байден назвал Китай бомбой замедленного действия

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Действующий президент США Джо Байден заявил, что Китай является бомбой замедленного действия. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Глава США считает Китай «плохими ребятами, отметив, что они делают плохие вещи, когда имеют проблемы.
Он также подчеркнул, что не хочет навредить Китаю, но наблюдает за ним и надеется на рациональные отношения с ним.
При этом конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.
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«Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах. КНР сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей», - считает американский лидер.
При этом конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.
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Элина Позднякова