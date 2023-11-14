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Байден назвал «нового» президента США

Байден назвал Камалу Харрис президентом
14 ноября 2023, 02:22
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден в ходе встречи с хоккеистами в Белом доме назвал Камалу Харрис президентом. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — цитирует агентство слова американского лидера.

Отмечается, что вице-президент США Камала Харрис в сентябре призналась, что с учётом возраста Джо Байдена допускает возможность перехода к ней власти.

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#сша
#президент
#белый дом
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Боррель: Евросоюз допускает оказание военной помощи Армении
14 ноября 2023, 02:36

Фото: iStock/Diy13

Европейский союз допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также рассматривается и вопрос визовой либерализации для граждан Армении в Европе.
«Мы изучим возможность оказания помощи Армении из Европейского фонда мира и опции визовой либерализации для Армении», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Кроме того, по его словам, Евросоюз предупредил официальный Баку, что любое нарушение территориальной целостности Армении приведёт «к суровым последствиям».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у Москвы нет предубеждений против внешних партнёров Еревана. При этом Лавров отметил, что западные страны не прекращают активно обхаживать Армению, так как хотят дружить с ней против России. Однако глава российского МИДа подчеркнул, что Ереван должен выбрать свой путь самостоятельно.

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#армения
#азербайджан
#военная техника
#помощь
#евросоюз
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Матеуш Моравецкий сохранит за собой пост премьер-министра Польши
Gazeta Wyborcza: Президент Польши Дуда снова назначил Моравецкого премьером
14 ноября 2023, 02:17

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда вновь назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром страны, доверив ему право формировать кабинет министров по итогам прошедших в октябре выборов в сейм. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.
Моравецкий заверил президента, что сможет создать эффективную правящую коалицию, на что Дуда заявил об уверенности в том, что впереди их ждёт «много хорошего».

Ожидается, что Матеуш Моравецкий попросит у польского сейма вотум доверия после того, как выберет новых министров.

Напомним, что 13 ноября в Польше начал работать новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» не владеет большинством в сейме, а значит не может формировать правительство. Ранее на первом заседании сейма Моравецкий вместе со всем действующим составом кабмина подал в отставку «в соответствии с парламентским обычаем».

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.

Политологи предполагают, что изменения в правительстве повлекут раскол Польши и разделения в сейме страны, так как лидирующая партия противопоставляет себя Евросоюзу, а оппозиционная фракция Дональда Туска намерена наладить отношения с Германией и встроить страну в число союзников Брюсселя.


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#польша
#правительство
#политика
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Румынский сенатор Шошоакэ предложила забрать часть территорий Украины за долги
14 ноября 2023, 00:47

Фото: iStock/Nikola93

Член сената Румынии Диана Шошоакэ выпустила видеообращение к ООН и Еврокомиссии с просьбой посодействовать возврату исторически румынских территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на задолженность Украины перед официальным Бухарестом. Об этом сообщает телеканал «360».
«Европейский парламент должен срочно принять участие в решении этого дела, и мы хотим вернуть наши территории и наших румын», — отметила сенатор, включенная ранее в базу украинского ресурса «Миротворец» и получавшая угрозы со стороны Киева, 




Ранее Диана Шошоакэ уже обращалась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.

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#румыния
#украина
#долги
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Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву
Министр Сийярто: Венгрия не одобрит выделение €500 млн Киеву без гарантий НАПК
14 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрил выделение €500 млн из Европейского фонда мира на военную помощь Киеву, так как не получил от украинского НАПК гарантий невключения венгерских фирм в список «международных спонсоров войны». Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сийярто, на Будапешт в очередной раз было оказано большое давление для одобрения венгерскими властями выплаты на поставки оружия ВСУ.

Министр добавил, пока украинское НАПК не предоставит гарантий, что ситуация с включением банка ОТР или любого другого предприятия Венгрии в список международных спонсоров войны по надуманным поводам не повторится, Будапешт не одобрит выделение средств Киеву.

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#министр
#предприятия
#поставки
#всу
#киев
#венгрия
#украина
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CNN: Палата представителей Конгресса США мешает предоставлению помощи Украине
14 ноября 2023, 00:22

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит телеканал CNN.
«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», - сказал Салливан журналистам.
Напомним, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон на прошлой неделе представил законопроект о двухэтапном финансировании правительственных программ менее чем за неделю до возможного шатдауна. В соответствии с предложенным документом, часть программ, включая сферы транспорта, энергетики и военного строительства, получит финансирование до 19 января, а финансирование для остальных секторов правительства будет предусмотрено до 2 февраля.

Важно отметить, что в данном законопроекте, голосование по которому намечено на вторник, не предусмотрено выделение средств на поддержку Израиля и Украины.

При этом Пентагон, Минфин и Госдеп призвали конгресс США выделить помощь Украине на $11,8 млрд. Отмечается, что прямая бюджетная поддержка необходима Украине для стабильного функционирования экономики и правительства, а также для «преуспевания ВСУ на линии боевого соприкосновения».

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#конгресс сша
#украина
#финансирование
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Более 30 человек погибли в результате израильского удара по лагерю в Джабалии
14 ноября 2023, 00:02

Фото: iStock/Gilnature

Израильская авиация разбомбила лагерь беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. По данным местных СМИ, 31 человек погиб, ещё несколько десятков получили ранения.




Ранее министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. Также в соцсетях распространяется фото, на котором военные израильской армии находятся в здании Законодательного совета ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#беженцы
#погибшие
#палестина
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Киев намерен укреплять сотрудничество с НАТО
Командование ВСУ заявило, что они обсудили более тесное сотрудничество с НАТО
13 ноября 2023, 22:33

Фото: istock / Michele Ursi

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что обсудил на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме более глубокое взаимодействие Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенных сил ВСУ.
Целью визита Наева стало, в частности, улучшение оперативной совместимости НАТО и Киева. Он рассказал представителям НАТО об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании и проведении операций.

«Для нас это возможность получить соответствующий опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне», — прокомментировал встречу высокопоставленный офицер альянса Гульельмо Мильетта.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирает уволить троих командующих Вооружёнными силами Украины. В списке также оказался командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#всу
#встреча
#украина
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В Молдавии заявили об отсутствии тем для обсуждения с Россией
Президент Молдавии Санду обвинила РФ в неуважении интересов молдаван
13 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечего обсуждать с Россией из-за неуважения интересов молдаван. Об этом она сообщила в эфире Радио Молдова.
По её словам, Молдавия стремилась к конструктивному подходу в отношениях с Россией. Однако страна якобы не приняла молдавскую позицию, основанную на интересах граждан. Поскольку теперь Россия не уважает интересы молдаван, странам не о чем разговаривать, подчеркнула Санду.

Также молдавский лидер обвинила Россию в сокращении поставок газа, конфликте на Украине и якобы предпринимавшихся попытках свергнуть правительство Молдавии.

Напомним, что отношения между Россией и Молдавией обострились с приходом к власти в 2020 году Майи Санду. С началом спецоперации на Украине страна заняла западную позицию и начала критиковать действия России. 

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#молдова
#россия
#правительство
#отношения
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Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС на севере сектора Газа
ЦАХАЛ: ХАМАС перестало быть организованной военной структурой на севере Газы
13 ноября 2023, 21:16

Фото: istock / Ruma Aktar

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС прекратил существовать как военная организованная структура на севере сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости.

«Оперативная боеспособность батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — утверждают в ЦАХАЛ.
Отмечается, что армия Израиля уничтожила командира противотанковой ракетной батареи ХАМАС. Кроме того, в сводке израильской армии указано, был убит бывший начальник военной разведки движения.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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