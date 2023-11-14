Байден назвал «нового» президента США

Фото: РИА Новости
Президент США Джо Байден в ходе встречи с хоккеистами в Белом доме назвал Камалу Харрис президентом. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — цитирует агентство слова американского лидера.
Отмечается, что вице-президент США Камала Харрис в сентябре призналась, что с учётом возраста Джо Байдена допускает возможность перехода к ней власти.
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