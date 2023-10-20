Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которую не будут прекращать

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Президент США Джо Байден в своём обращении назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Он заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, так как речь идет о вопросе национальной безопасности США.
«Я знаю, может показаться, что эти конфликты далеко. Естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Но я абсолютно убежден, что обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности», — сказал американский лидер в своём телеобращении к нации из Овального кабинета.Также Байден сообщил, что направит 20 октября Конгрессу США запрос на оказание помощи Украине и Израилю, и заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними.
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