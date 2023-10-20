Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которую не будут прекращать

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними. Об этом они написали в своей статье для Hill.