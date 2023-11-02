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Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права в Газе

02 ноября 2023, 21:31
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права в секторе Газа.
От лица американского президента ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На прошедшем 2 ноября брифинге Кирби спросили, считают ли в Белом доме, что Израиль пренебрегает международными законами войны.


«Нет», - ответил Кирби на вопрос журналиста.

Напомним, 31 октября, после удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия, в результате которого погибли десятки палестинцев, Кирби заявил, что в США признают жертвы среди мирного населения Газы от израильских ударов. Однако, по словам Кирби, в США убеждены, что Израиль делает все возможное, чтобы минимизировать потери.

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#израиль
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#сектор газа
#джозеф байден
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Киев надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от МВФ еще 900 миллионов долларов помощи
02 ноября 2023, 21:50

Фото: iStock/Andrii Atanov

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что Международный валютный фонд пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов
Шмыгаль сообщил о проведенном разговоре с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, в ходе которого прошло обсуждение вопросов финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, которые направлены на рост экономики.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. Шумер отметил, что сенат США планирует взамен представить собственную двухпартийную инициативу, которая включает в себя «помощь для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы».

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Представитель израильской армии заявил, что операция по окружению Газы завершена
02 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/e-crow

Операция по окружению сектора Газа завершена, об это заявил глава армейской пресс-службы бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета Haaretz.
«Усилия по окружению города Газа завершены. Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», - прокомментировал ситуацию Хагари.
 
Ранее в Минобороны Израиля заявляют, что войска ЦАХАЛ уже в городе Газа. Бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газа несколько дней. Военные окружают его с разных направлений. По его словам, Израиль продвинулся к важному этапу войны. По его словам, израильская армия задействовала менее половины ВВС Израиля. ЦАХАЛ готов к атаке и других фронтов, «если потребуется».

При этом, государственный секретарь США Энтони Блинкен завил, что намерен призвать израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи.

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#израиль
#армия
#операция
#сектор газа
#палестина
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Блинкен: США глубоко обеспокоены в связи с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ
02 ноября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» из-за отзыва со стороны РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Слова Блинкена приводит госдеп США.
«Действия РФ лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями», — пояснил Блинкен.

Ранее старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что Вашингтон считает отзыв РФ ратификации ДВЗЯИ шагом в неверном направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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#сша
#испытания
#владимир путин
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#китай
#закон
#блинкен
#рф
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«Начали выстраивать дистанцию»: В Киеве заметили, как Запад изолируется от Зеленского
Соскин: Запад очень грамотно изолирует Зеленского
02 ноября 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Стрингер

Западные союзники Киева начали выстраивать дистанцию между собой и украинским президентом Владимиром Зеленским, это заметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег (от США и Европы) уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Об этой скандальной статье в американском журнале уже успели высказаться и в ЦПД СНБО Украины. Там статью, разумеется, раскритиковали, а её автора Саймона Шустера обвинили в предвзятости. Журналист, тем временем, ссылался на слова приближенных Зеленского, которые выдали много секретов, включая неадекватное ощущение реальности президентом, а также процветающую на Украине коррупцию.

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#украина
#владимир зеленский
#сша
#изоляция
#европа
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Палата представителей скоро примет решение в рамках процедуры импичмента Байдену
02 ноября 2023, 21:14

Фото: сайт Кремля

Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что Палата представителей США очень скоро примет решение в рамках продолжающегося расследования по процедуре импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом Джонсон сообщил журналистам.
По его словам, конгрессмены при принятии решений «намерены следовать доказательствам». Сам Джонсон добавил, что не собирается предопределять дальнейшие действия.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США выразили готовность поддержать инициативу о начале расследования в рамках процедуры импичмента против президента страны Джо Байдена. Она отметила, что имеется достаточное количество конгрессменов, поддерживающих эту инициативу, чтобы запустить расследование.

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Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении

В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания
#сша
#испытания
#договор
#страны
#шос
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В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания
Совет нацбезопасности: США не планируют проводить ядерные испытания
02 ноября 2023, 21:01

Фото: iStock/RomoloTavani

Старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что США не планируют проводить ядерные испытания. Об этом Вадди сообщил в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, Вашингтон считает отзыв РФ ратификации ДВЗЯИ шагом в неверном направлении.

«Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью», — пояснил Вадди.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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#испытания
#владимир путин
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#китай
#закон
#сайт
#рф
#послание
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Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении
02 ноября 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Mehr.
По словам Сафави, заключение договора о ненападении между членами ШОС необходимо для реализации совместной безопасности и прочного мира. Он добавил, что вооруженным силам Ирана и Китая следует достичь единого понимания угроз и общих интересов.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ее состав входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. К странам-наблюдателям относятся Афганистан и Монголия. 

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#китай
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#шос
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Блинкен: США обсудят с Израилем конкретные шаги для уменьшения жертв в Газе
02 ноября 2023, 20:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Соединенные Штаты намерены обсудить с Израилем конкретные шаги, направленные на уменьшение числа жертв среди мирного населения в секторе Газа, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Мы будем обсуждать конкретные шаги, которые могут и должны быть сделаны для минимизации вреда мужчинам, женщинам и детям в Газе», - прокомментировал ситуацию Блинкен по прибытии в Израиль. 

Он также отметил, что пока не готов раскрыть детали предстоящих переговоров с властями Израиля.

После смертоносного удара по лагерю беженцев Джебалия в Газе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что целью израильских сил не является преднамеренное лишение жизни невинных гражданских лиц. По его словам Израиль, напротив, пытается свести эти потери к минимуму.

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#израиль
#блинкен
#сектор газа
#сша
#погибшие
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СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе
NYT: США призовут Израиль согласиться на серию пауз в военных операциях в Газе
02 ноября 2023, 20:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи. Об этом сообщает New York Times.
По мнению чиновников, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, склонен к принятию идеи гуманитарных пауз. Сообщается, что Тель-Авив призывают к паузам с временными и географическими рамками.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.  Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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#сша
#помощь
#израиль
#блинкен
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