Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права в Газе

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права в секторе Газа.
От лица американского президента ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На прошедшем 2 ноября брифинге Кирби спросили, считают ли в Белом доме, что Израиль пренебрегает международными законами войны.
Напомним, 31 октября, после удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия, в результате которого погибли десятки палестинцев, Кирби заявил, что в США признают жертвы среди мирного населения Газы от израильских ударов. Однако, по словам Кирби, в США убеждены, что Израиль делает все возможное, чтобы минимизировать потери.
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На прошедшем 2 ноября брифинге Кирби спросили, считают ли в Белом доме, что Израиль пренебрегает международными законами войны.
«Нет», - ответил Кирби на вопрос журналиста.
Напомним, 31 октября, после удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия, в результате которого погибли десятки палестинцев, Кирби заявил, что в США признают жертвы среди мирного населения Газы от израильских ударов. Однако, по словам Кирби, в США убеждены, что Израиль делает все возможное, чтобы минимизировать потери.
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Евгения Парфентьева