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Байден не сумел правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии

10 сентября 2023, 08:23
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Во время выступления на саммите G20 в Нью-Дели президент США Джо Байден не сумел правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Он понял, что ошибся, но и со второй попытки не сумел произнести имя принца корректно.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room. Сначала Байден называет принца «Мухам бин Салам». Поняв, что получилось как-то коротковато, он пытается еще раз. На этот раз получается «Мухаммед Салам», причем с неправильным ударением. Оставив тщетные попытки, американский лидер просто извиняется и читает текст дальше.

На кадрах видно, что Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время лингвистических упражнений Байдена прихлебывает воду из стакана. Возможно, для того, чтобы сгладить неловкость. Впрочем, многочисленные смешные и нелепые ситуации, в которые постоянно попадает американский президент, уже давно никого не удивляют. Его попытки пожать руку невидимому собеседнику, отчаянные поиски выхода со сцены, дикий испуг аниматора в костюме Микки Мауса, постоянные оговорки и речевые ляпы не только смешат, но и беспокоят простых американцев. Они беспокоятся о состоянии своего лидера, в том числе умственном и душевном.

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В США сообщили о победе Путина над Западом на саммите G20
BI: Итоговая декларация саммита G20 – акт капитуляции перед Путиным
10 сентября 2023, 08:50

Фото: Сайт Кремля

Согласование итоговой декларации в рамках саммита G20, который прошел в Нью-Дели, может означать капитуляцию перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал журналист Чарльз Дэвис в материале для издания Business Insider.
«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», - уверен Дэвис.

По его словам, западные государства фактически признали российскую позицию о том, что власти Украины можно считать нелегитимными из-за госпереворота, произошедшего еще в 2014 году. В связи с этим, журналист заявил о победе российской стороны над позицией Запада.

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#россия
#журналист
#сша
#g20
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Россиянам запретили въезд в Евросоюз на личных автомобилях
10 сентября 2023, 08:42

Фото: istockphoto/sinonimas

Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни.
Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное  средство в частных или коммерческих целях, передает «РБК». Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.

Такая интерпретация вызывает вопросы у юристов. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. Аргументы  о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.

Самый простой совет — не ввозить в страны Евросоюза товары, которые могут быть конфискованы согласно новым трактовкам Еврокомиссии. Их список достаточно широк. Кроме автомобилей, это также изделия  из кожи и меха, косметика, ноутбуки, чемоданы. А также фотокамеры, шампуни, зубная паста и туалетная бумага.

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#санкции
#автомобиль
#товары
#косметика
#страны
#импорт
#ес
#посольство
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Стала известна неожиданная причина раскола между республиканцами в США
WP: Между республиканцами в США начинается раскол из-за финансирования Украины
10 сентября 2023, 08:39

Фото: iStock/Jon Rehg

Между представителями Республиканской партии в Штатах произошел раскол. Его причиной стал вопрос о финансировании Украины. Об этом пишет The Washington Post.
По информации источника, республиканец Митч Макконнелл поддержал Сенат и выступил за то, чтобы добавить запрос американского лидера Джо Байдена на экстренное финансирование к ожидаемому законопроекту о временном финансировании.

Отмечается, что размер этого финансирования достигает 40 миллиардов долларов.
 
«Он нанес удар по крайне правому флангу Республиканской партии в Палате представителей, который присоединился к бывшему президенту Дональду Трампу в том, что Украина не стоит столько денег», - пишет газета.

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#сша
#украина
#финансирование
#удар
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Zeit: Итоговая декларация G20 разрушила план Шольца о «пощечине» России
10 сентября 2023, 08:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели не содержало резких формулировок в отношении России и какого-либо ее осуждения. В отличие от саммита на Бали год назад, который осудил действия РФ и тогда ходили разговоры о «звучной пощечине» России, в этом году планы Шольца продолжить антироссийское давление не осуществились.
Как пишет издание Zeit, прошлогоднюю декларацию Запад интерпретировал как полную изоляцию России. Тогда и появились слова о «звучной пощечине». Канцлер Германии Олаф  Шольц, как и его западные союзники, надеялся, что антироссийская позиция «двадцатки» будет только укрепляться. Однако ничего подобного не произошло.

По сообщениям прессы, согласование формулировок текста итоговой декларации, особенно в части, касающейся военных действий на Украине, заняло 150 часов. Шерпа России при G20 Светлана Лукаш сообщила, что половина стран отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Шольцу приходится признать очевидное: в итоговой декларации саммита нет осуждения России. И ни о каких «пощечинах» говорить не приходится.

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#запад
#шольц
#олаф шольц
#украина
#саммит
#g20
#декларация
#россия
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На выборах в Московской области стартовал третий день голосования
10 сентября 2023, 08:00

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В Подмосковье стартовал третий день выборов. В 8 утра открылись более 3983 избирательных участка, сообщили в Мособлизбиркоме. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования.
«В регионе по состоянию на 20 часов 9 сентября явка на участках составила 43,33%. Проголосовал 2 420 501 избиратель. В дистанционном электронном голосовании принял участие 358 683 человека», – рассказали в комиссии. 

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.  

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
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#подмосковье
#выборы
#горячая линия
#безопасность
#единая жители
#явка
#ДЭГ
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Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам «Азова»*
10 сентября 2023, 06:29

Фото: РИА Новости/Константин_Михальчевский

Авиация и артиллерия группы «Центр» Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение штурмовым группам украинской бригады спецназначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.




Также российские военные отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении, а бомбардировочная авиация «Центра» нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районах Червоной Дибровы и Серебрянки.  В результате атаки ВСУ потеряли до 50 солдат, боевую бронированную машину, пикап и беспилотник.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

На Краснолиманском направлении ВС РФ накрыли огнем боевиков «Азова»*

* Запрещённая в России террористическая организация

#всу
#сво
#вс рф
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РИА Новости: Польская оппозиция угрожает трибуналом президенту и премьеру
10 сентября 2023, 05:01

Фото: iStock/Velishchuk

Оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» заявила, что в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах отдать под трибунал президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом пишут РИА Новости.
Кроме того, согласно одному из пунктов её предвыборной программы, который носит название «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящей партии страны «Право и справедливость») перед судом предстанут не только президент и премьер, но и глава Нацбанка Адам Глапиньский, министр культуры Петр Глиньский,  а также другие высокопоставленные чиновники.

По словам оппозиционеров, они направят в прокуратуру Польши требование о привлечении к уголовной ответственности представителей госструктур, пойманных на коррупции и других экономических преступлениях.

Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. По данным прошедших соцопросов, «Гражданская платформа» отстает по рейтингу от «Права и справедливости» примерно на десять процентов.

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Полковник Дуглас Макгрегор: Россия не собирается захватывать Европу
10 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/ffikretow

Планы России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США в ходе Вьетнамской войны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — отметил полковник в эфире своего YouTube-канала, вспомнив свою учебу в военной академии в Вест-Пойнте.

Макгрегор заявил, что теперь власти Соединённых Штатов приводят те же самые аргументы, когда говорят, что единственный способ помешать России захватить всю Европу — это остановить её специальную военную операцию на Украине.

«Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — подытожил Макгрегор.

Ранее полковник сообщил, что судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. По его мнению, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.

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#россия
#европа
#сша
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Министр обороны Украины Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена
10 сентября 2023, 02:48

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о введении должности военного омбудсмена, который будет заниматься военными потребностями народа и Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.

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#украина
#оборона
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