Байден не сумел правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Во время выступления на саммите G20 в Нью-Дели президент США Джо Байден не сумел правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Он понял, что ошибся, но и со второй попытки не сумел произнести имя принца корректно.
На кадрах видно, что Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время лингвистических упражнений Байдена прихлебывает воду из стакана. Возможно, для того, чтобы сгладить неловкость. Впрочем, многочисленные смешные и нелепые ситуации, в которые постоянно попадает американский президент, уже давно никого не удивляют. Его попытки пожать руку невидимому собеседнику, отчаянные поиски выхода со сцены, дикий испуг аниматора в костюме Микки Мауса, постоянные оговорки и речевые ляпы не только смешат, но и беспокоят простых американцев. Они беспокоятся о состоянии своего лидера, в том числе умственном и душевном.
Читайте также:
Названы даты голосования по импичменту Байдена
Байден заявил, что к 80 годам обрел мудрость
Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентского кресла
Александр Бойцов