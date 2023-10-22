Байден обсудил ближневосточный конфликт с лидерами пяти стран

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Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел серию телефонных переговоров с руководством нескольких стран, включая Францию, Германию, Италию, Канаду и Великобританию, сообщили в пресс-службе американского лидера, передает РИА Новости.
В рамках переговоров Байден обсудил текущее положение с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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Артем Кузьмин