Байден объявил о выделении Тайваню $345 млн

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Президент США Джо Байден сообщил о выделении Тайваню военной помощи на сумму $345 млн.
Информация появилась на официальном сайте Белого дома.
Ранее стало известно, что США намерены приобрести у Тайваня ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK, которые были списаны, и отправить их на Украину. А официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
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«Полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, я делегирую Государственному секретарю полномочия распоряжаться $345 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Тайваню», —такое заявление сделал Джо Байден.
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Мария Фирсова