Байден одобрит проект о финансировании без помощи Израилю и Украине

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Американский лидер Джозеф Байден планирует утвердить проект государственного финансирования без пунктов о помощи Израилю и Украине, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», - сообщил собеседник СМИ.
Ранее палата представителей США утвердила законопроект о временном финансировании правительства, который не включал в себя помощи Украине и Израилю. Теперь документ должен одобрить сенат, затем его сможет подписать американский президент.
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