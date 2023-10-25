Байден оговорился и поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи в Газу

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Президент США Джо Байден случайно совершил ошибку, выразив благодарность палестинцам, вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за их совместную работу с США в обеспечении гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду и медицинские препараты, на благо невинных жителей сектора Газа. Ошибку Байден допустил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе», - заявил Байден.Напомним, в начале октября Израиль столкнулся с массированными ракетными атаками из сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», проводимой вооруженным крылом палестинского движения ХАМАС. После ракетных атак, группы боевиков этой организации также попытались проникнуть в приграничные районы на юге Израиля.
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