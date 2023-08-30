Байден оконфузился на встрече с главой Коста-Рики

Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден поприветствовал своего коллегу из Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, зачитывая текст со шпаргалки. Видео со встречи лидеров опубликовал Белый дом.
Байден заявил, что рад приветствовать своего коллегу из Коста-Рики и выразил ему слова благодарности за совместное сотрудничество. Во время своего монолога, американский лидер лишь изредка поднимал глаза на сидящего перед ним президента республики, преимущественно, зачитывая речь со шпаргалки.
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Анастасия Крестьянова