Байден перепутал имя лидера Китая Си Цзиньпина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту, который направлялся на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Македонии Скопье.