Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Решение короля Иордании Абдаллы II отказаться от встречи с президентом США Джо Байденом стало, по мнению международного журналиста и политического аналитика Анны ван Денски, публичным унижением для американского лидера. На своем Youtube-канале она назвала визит Байдена на Ближний Восток провалом.
«Визит Байдена на Ближний Восток оказался провальным. Хотя не могу назвать этот поездку именно визитом, поскольку король Иордании Абдалла уже отказался встречаться с Байденом. Этот король, который даже не согласился принять беженцев из Газы», - подчеркнула она.Ван Денски также отметила, что президент Байден был проигнорирован не только королем Иордании, но и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, что она назвала «второй публичной пощечиной». Ей представляется неясным, зачем американская администрация организовала такой визит с учетом уже имевшихся признаков неудачи.
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