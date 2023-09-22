Байден: Первый американский танк Abrams прибудет на Украину на следующей неделе

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе, сообщает ТАСС. Он также добавил, что Соединённые Штаты существенно расширят поставки Украине средств противовоздушной обороны, в том числе передадут новые батареи системы HAWK, «чтобы помочь Украине защититься от путинских ударов по инфраструктуре».
Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Шеф американской дипломатии отметил, что все вооружения и техника »поступят из запасов Министерства обороны» Соединённых Штатов.
Напомним, 21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время Украина получит танки Abrams. По его словам, первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие.
Переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей. Такое заявление ранее сделала научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.
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Напомним, 21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время Украина получит танки Abrams. По его словам, первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие.
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Артем Путинцев