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Байден подписал закон о финансировании без помощи Израилю и Украине

17 ноября 2023, 10:05
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине, об этом сообщили в Белом доме.
Президент США запросил у Конгресса на помощь Украине и Израилю сумму в 106 миллиардов долларов, однако, этот проект практически никто не поддержал.

В то же время, американская палата представителей, состоящая, преимущественно, из республиканцев, поддержала помощь Израилю, но не Украине. Сенат же, который контролируют демократы, эту инициативу не поддержал.


При этом, Джозеф Байден ранее заявлял, что не подпишет закон, в котором будет предусмотрена помощь Израилю без помощи Украине. Теперь финансирование конфликтующих государств придется рассматривать отдельно от уже утвержденного бюджета.

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#сша
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#израиль
#финансирование
#джозеф байден
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Депутат Хамзаев предложил лишить зарплат коллег, голосовавших против бюджета
17 ноября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил месяц не выплачивать зарплату чиновникам, отдавшим голос против принятия бюджета РФ.
Сегодня в Госдуме одобрили в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. «За» отдали свои голоса 325 депутатов, «против» — 81.

Хамзаев считает, что нужно прекратить выплачивать зарплаты тем, кто проголосовал против федерального бюджета. Потому что они готовы отдать голос против финансирования социальной направленности, так как не согласны с этим. Но сами не подстрахованы, заявил депутат.

Сообщалось, что в бюджете на 2024-2026 годы выделили средства на выполнение всех социальных обязательств, а также структурную перестройку экономики и укрепление обороны. В 2024 году бюджетные доходы увеличатся почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не имеют зависимости от нефти и газа.

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#депутат
#госдума
#зарплата
#чиновники
#бюджет
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Над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбиты две ракеты
МО РФ: Над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбиты две ракеты
17 ноября 2023, 11:17

Фото: Telegram-канал ЧМФ

Две противокорабельные ракеты «Нептун», выпущенные ВСУ, сбиты над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.
«17 ноября т.г. около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, две украинские ракеты обнаружили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. По предварительным данным, разрушений на земле нет.

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#ракеты
#минобороны рф
#пво
#крым
#всу
#флот
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Песков заявил, что Россия не примет врагов
Песков: Россия открыта для всех, но она не примет врагов
17 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Политик сообщил, что Россия открыта для всех, но она не примет врагов, которые отвернулись от неё и начали ругать страну за рубежом. Такие люди уже не смогут вернуться на родину, в том числе и из-за тех законов, которые будут действовать в отношении них. 

По словам Пескова, решившие вернуться не будут согласны с положениями этих законов и тем, как они повлияют на их жизнь. 

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#россия
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#россияне
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«Такой же, как Путин»: Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России
Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин
17 ноября 2023, 10:51

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же как действующий российский лидер Владимир Владимирович Путин.
«Таким же. Или другим, но таким же», — ответил Песков на вопрос, каким должен быть следующий президент России.

Ранее Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян. По его словам, использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Также глава российского государства заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.

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#песков
#выборы
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Правительство и армия Израиля спорят о начале вторжения на юг Газы
JR: правительство Израиля и ЦАХАЛ обсуждают развитие наступления в секторе Газа
17 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство государства решают вопрос возможного развития операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Уточняется, что суть дискуссии заключается в принятии решения о начале вторжения в южную часть Газы. Перед политиками стоит два пути: или начинать вторжение немедленно, или на время отложить его, чтобы дождаться промежуточного соглашения о заложниках. 

На принятие окончательного решения оказывают влияние переговоры израильской стороны с палестинским движением ХАМАС по обмену заложниками. 

Ранее сообщалось, что ХАМАС отказалось от проведения переговоров с Израилем из-за действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа». 

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#израиль
#правительство
#армия
#сектор газа
#переговоры
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ЧТК: В Чехии опломбировали часть российской недвижимости
17 ноября 2023, 10:16

Фото: iStock/Hal Gamble

Часть российской недвижимости, расположенной в Чехии, уже опломбировали, об этом сообщает чешское информационное агентство (ЧТК).
По информации агентства, на некоторых зданиях, принадлежащих РФ, уже стоят пломбы, датированным 16 ноября. 

«Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством в среду», - прокомментировали ситуацию авторы статьи. 

Напомним, ранее глава МИД Ян Липавский сообщил, что правительство Республики одобрило заморозку российской государственной собственности. 

Отмечается, что преимущественно имущество РФ расположено в чешской столице Праге, а также в Центральной Чехии и Карловых Варах.

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#имущество
#правительство
#мид
#компании
#рф
#чехия
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Зеленский готовится арестовать главкома ВСУ Залужного
Asia Times: Зеленский готовится к аресту Залужного
17 ноября 2023, 10:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.
«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным», — говорится в статье.

Автор статьи утверждает, что в правительстве Украины между администрацией президента и военными возникли серьезные разногласия, которые могут привести к гражданскому конфликту внутри страны.

Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния Залужного. Об этом заявил Олег Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Он выразил предположение, что власти могут принять меры, включая возможное уголовное преследование главкома, если не удастся привлечь Залужного на свою сторону.

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#зеленский
#всу
#арест
#украина
#киев
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«Ни цента больше для Украины»: Сенатор из США призвал расследовать растрату средств Киевом
Американский сенатор Хоули потребовал расследовать трату средств США Украиной
17 ноября 2023, 09:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединенные Штаты Америки должны провести расследование о трате американских средств украинскими чиновниками, об этом заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News.
«Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине. Какие-то наши средства использовались для взрыва «Северного потока — 2»? Американские военные и ЦРУ присутствуют сейчас на Украине? Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины», - заявил Хоули. 

При этом, по словам сенатора, необходимо также изучить, как были потрачены выделенные ранее деньги, которые предназначались Вооруженным силам Украины. 

Ранее украинский политик Сергей Гайдай заявил, что киевские власти, посчитав, что конфликт подходит к логическому завершению, начали бешеными темпами разворовывать бюджет.

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Посол МИД: В США начали осознавать тщетность попыток по изоляции России

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#деньги
#военные
#конфликт
#бюджет
#украина
#сша
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Посол МИД: В США начали осознавать тщетность попыток по изоляции России
17 ноября 2023, 08:29

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединенные Штаты Америки начинают осознавать, что их попытки изолировать и подавить Россию совершенно ни к чему не приводят, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев в интервью для «РИА Новости».
«США, стремительно утрачивающие былое доминирование, попросту увлечены сегодня играми с «нулевой суммой». У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных «вершителей судеб» в Вашингтоне», - прокомментировал ситуацию Бердыев. 

По его словам, количество поддерживающих политику Вашингтона становится всё меньше с каждым днём. К тому же, подчеркнул Бердыев, даже те, кто всё ещё остаётся верен Белому дому, делает это, скорее «из-под палки», нежели по собственным убеждениям. 

Напомним, в Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором также принимает участие Бердыев. Центрального частью нынешнего саммита стала состоявшаяся 15 ноября встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

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