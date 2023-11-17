Байден подписал закон о финансировании без помощи Израилю и Украине

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Американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине, об этом сообщили в Белом доме.
Президент США запросил у Конгресса на помощь Украине и Израилю сумму в 106 миллиардов долларов, однако, этот проект практически никто не поддержал.
В то же время, американская палата представителей, состоящая, преимущественно, из республиканцев, поддержала помощь Израилю, но не Украине. Сенат же, который контролируют демократы, эту инициативу не поддержал.
При этом, Джозеф Байден ранее заявлял, что не подпишет закон, в котором будет предусмотрена помощь Израилю без помощи Украине. Теперь финансирование конфликтующих государств придется рассматривать отдельно от уже утвержденного бюджета.
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В то же время, американская палата представителей, состоящая, преимущественно, из республиканцев, поддержала помощь Израилю, но не Украине. Сенат же, который контролируют демократы, эту инициативу не поддержал.
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Евгения Парфентьева