Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. Об этом она написала в соцсети Х (бывшая Twitter).
По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».
Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Он отметил, что обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что обучение усложняет то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета.
Читайте также:
Fox News: Байден отдыхает на пляже во время бушующих на Гавайях пожаров
В США допустили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS
США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Он отметил, что обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.
Читайте также:
Fox News: Байден отдыхает на пляже во время бушующих на Гавайях пожаров
В США допустили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS
США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Екатерина Коршунова