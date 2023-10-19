Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху

Фото: gov.il
После визита президента США Джо Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о достигнутых соглашениях, которые предусматривают предоставление беспрецедентной поддержки для обеспечения безопасности Государства Израиль в рамках текущего конфликта.
«Сегодняшний визит принес нам нечто невероятно важное, что имеет огромное значение для нашей безопасности. Мы получили значительное усиление в области национальной безопасности, включая помощь в беспрецедентных масштабах. Эта поддержка будет дополнительно укреплять нашу способность вести борьбу», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.Нетаньяху также подчеркнул, что визит президента Байдена не просто ограничивается обещаниями, которые прозвучали и тронули сердце нации, но также включает конкретные действия.
«На нашей встрече мы достигли соглашений, которые обеспечат продолжение нашей справедливой борьбы. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит ситуацию на всех фронтах и поможет нам достичь наших военных целей», — подчеркнул Нетаньяху.Читайте также:
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов
Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
Артем Кузьмин