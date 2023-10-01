Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не прекратится

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Президент США Джо Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится. Такое заявление Байден сделал во время своего выступления в Белом доме на фоне утверждения временного бюджета, который не включает деньги на Киев.
По словам Байдена большинство конгрессменов США продолжают поддерживать выделение помощи Киеву.
Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
Напомним, президент США также заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой.
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Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
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Екатерина Коршунова