Байден попросит у Конгресса деньги для Украины

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский лидер Джо Байден попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
Собеседники издания заявили, что президент США может обратиться к Конгрессу 10 августа.
Отмечается, что в Палате представителей и сенате достаточное количество чиновников, которые выступают против продолжения военной помощи Украине. Источники агентства сообщили, что просьба о дополнительных средствах для Киева усугубит внутренние отношения властей США.
Издание сообщает, что помимо помощи Украине, администрация президента намерена попросить финансы на помощь Тайваню. Сумма, о которой будет идти речь, в настоящее время не известна, отметили авторы статьи.
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Отмечается, что в Палате представителей и сенате достаточное количество чиновников, которые выступают против продолжения военной помощи Украине. Источники агентства сообщили, что просьба о дополнительных средствах для Киева усугубит внутренние отношения властей США.
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Анастасия Крестьянова