Байден пожаловался на потерю дома

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден выразил жалобу на то, что он не может вернуться в свой дом, так как его дом был «разворошен» службами безопасности. Эта информация была предоставлена им журналистам, и сводка встречи опубликована на официальном сайте Белого дома.
Глава государства поделился этой информацией после посещения церкви Святого Эдмунда в Рехобот-Биче. Он объяснил, что его текущее пребывание на один день не связано с отпуском, а скорее с тем, что у него нет дома, в который бы он мог вернуться. Байден уточнил, что службы безопасности провели обыск в его доме в интересах безопасности, и теперь у него нет другого места, куда он мог бы отправиться.
Читайте также:
Байден заявил, что к 80 годам обрел мудрость
Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентского кресла
Байден выразил разочарование возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Читайте также:
Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентского кресла
Байден выразил разочарование возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Артем Кузьмин