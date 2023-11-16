Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден предостерег Си Цзиньпина от попыток вмешаться в выборы президента США

Байден предостерег Си Цзиньпина от попыток вмешаться в выборы президента США

Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы президента США
16 ноября 2023, 05:36
Фото: iStock/tupungato

Фото: iStock/tupungato

Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости избегать возможных попыток вмешательства в предстоящие выборы главы Соединенных Штатов во время их встречи. Об этом передает РИА Новости.
Байден ясно выразил свою позицию в отношении возможного влияния Китая на выборы в США в ходе пресс-конференции в Сан-Франциско после переговоров с Си Цзиньпином.

«Мы обсудили этот вопрос», — подчеркнул американский лидер.

Завершая обсуждение результатов встречи с Си Цзиньпином, Байден отметил важность прямого общения на уровне руководства двух стран, отметив, что подобные контакты необходимы.

«Если он позвонит, я подниму трубку. Это важный шаг вперед», — добавил Байден.

Читайте также:

Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США

Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США

AP: «Шаман», штурмовавший Капитолий, собирается баллотироваться в конгресс США
#выборы
#сша
#китай
#лидер
#байден
Читайте нас в
Заложница ХАМАС родила в плену
Супруга премьера Израиля Нетаньяху: похищенная ХАМАС женщина родила в плену
16 ноября 2023, 04:58

Фото: istockphoto/Stadtratte

В ходе нападения на Израиль 7 октября женщина, похищенная радикальным палестинским движением ХАМАС, родила в плену.
Эту информацию сообщила супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара, в письме к супруге президента США Джилл Байден.  Об этом сообщает The Times of Israel.

«Вы и я можем только представить, что переживает эта молодая мать, удерживаемая в плену вместе с новорожденным», — написала Сара Нетаньяху.
Она также подчеркнула, что в плену в секторе Газа находятся 32 ребенка, младше пяти недель, и призвала американского лидера выступить от их имени, требуя их немедленного освобождения.

Читайте также:

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео
#сша
#видео
#мать
#здание
#оон
#байден
Читайте нас в
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
Си Цзиньпин: Китай надеется, что США отменят односторонние санкции
16 ноября 2023, 04:40

Фото: istockphoto.com/WD Stuart

Китай выразил надежду на отмену односторонних санкций со стороны США и создание равноправной и честной деловой атмосферы для китайских компаний, передает РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин, встречаясь с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, подчеркнул, что развитие страны обусловлено внутренней логикой и не должно быть ограничено внешними факторами.

Он выразил надежду на серьезное отношение США к заботам Китая и конкретные шаги для создания справедливой и недискриминационной среды для китайских компаний, включая отмену односторонних санкций.

Читайте также:

Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США

Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась

Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден
#сша
#китай
#страны
#развитие
#байден
Читайте нас в
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США
Си Цзиньпин: Китай не стремится превзойти или заменить США
16 ноября 2023, 04:26

Фото: istockphoto.com/TheaDesign

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско заявил, что Китай не стремится превзойти или заменить США, передает РИА новости.
Согласно высказыванию китайского лидера, не существует планов на подавление или сдерживание США со стороны Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не будет следовать старым моделям колониального мародерства, избегнет ложного принципа «сильная страна обязательно должна быть узурпатором» и не будет экспортировать свою идеологию или вступать в идеологическую конфронтацию с другими странами.

Читайте также:

Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась

Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден

Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США
#сша
#китай
#встреча
Читайте нас в
Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась
Белый дом сообщил о завершении двусторонней встречи Байдена и Си Цзиньпина
16 ноября 2023, 02:50

Фото: iStock/ffikretow

Информацию о завершении двусторонней встречи между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином предоставил Белый дом.
Переговоры между лидерами прошли в резиденции под Сан-Франциско в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Издание Politico узнало, что Байден планировал провести «твердые переговоры» с Си Цзиньпином относительно связей Китая с Ираном и его участия в конфликте на Украине. Администрация также выделила роль Китая в эпидемии передозировок опиоидами в США как еще одну тему для обсуждения.

Читайте также:

Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден

Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США

Востоковед Корнеев назвал положительными грядущие переговоры глав КНР и США
#сша
#переговоры
Читайте нас в
Мальчик едва не лишился пениса из-за издевательств в школе
16 ноября 2023, 02:30

arrowsmith2

В провинции Накхонситхаммарат в Таиланде школьник чуть не потерял пенис из-за издевательств старшеклассников, сообщило издание The Thaiger.
15-летний подросток стал жертвой группы старших школьников, которые представляют себя как мафиозная организация. По словам парня, его захватили и насильственно увели в туалет. Один из нападавших положил кусочек пчелиного воска на ложку, разогрел ее и затем вылил расплавленный воск на пенис подростка. Все произошедшее было записано на видео, а школьники угрожали опубликовать его, если парень расскажет кому-либо об этом инциденте.

Мать пострадавшего вскоре узнала о нападении. Она рассказала, что ее сын получил серьезные травмы. Врач, осмотревший парня, сообщил, что из-за повреждений на пенисе разрушилась большая часть нервных окончаний. Эта травма, по мнению медика, является опасной для жизни и в будущем может привести к раку. Тем не менее, врач уверен, что рука полностью заживет. Лечение займет около трех месяцев и начнется с удаления остатков пчелиного воска.

Мать пострадавшего заявила, что обратилась в полицию, но школа, где произошел инцидент, не желает сотрудничать с правоохранительными органами. Директор школы даже потребовал прекратить расследование, угрожая исключить парня, если дело не закроют. Мать парня отметила, что ей была предоставлена лишь незначительная компенсация от администрации школы — тысяча батов (около 2,5 тысячи рублей) и подарочная корзина.

Читайте также:

Суд дал 11 лет волгоградцу, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу

Москвич сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему пенис

News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
#суд
#школа
#подросток
#дело
#школы
#школьники
#лечение
#видео
#мать
#врач
#травма
#травмы
#инцидент
#мужчина
#компенсация
#расследование
#сын
Читайте нас в
МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете
МИД Турции: необоснованная клевета Нетаньяху и Коэна не скроет их преступлений
16 ноября 2023, 01:47

Фото: сайт Кремля

Министерство иностранных дел Турции отклонило заявления израильских лидеров, отметив, что они являются необоснованной клеветой и попыткой утаить собственные военные преступления, передает РИА Новости.
В заявлении МИД Турции отмечается, что Израиль, увлеченный бомбардировками больниц и атаками на женщин и детей, лишился своей моральной стойкости и легитимности перед мировым сообществом.

Турция уверена, что подстрекатели и исполнители этих преступлений рано или поздно будут привлечены к ответственности перед международным судом.

Ранее президент Эрдоган заявил о том, что тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд по геноциду, совершенному израильским премьером Нетаньяху. В ответ Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, отметив, что Израиль будет продолжать свои действия в соответствии с международным правом, бороться с движением ХАМАС и не принимать указания турецкого президента.

Читайте также:

Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в искажении реальности

Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире
#суд
#израиль
#президент
#мид
#турция
#государство
#оон
#совбез
Читайте нас в
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей
16 ноября 2023, 01:28

Фото: istockphoto/IherPhoto

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию Мальты, которая акцентируется на вопросе защиты детей в секторе Газа, передает РИА Новости.
Голосование завершилось поддержкой со стороны 12 стран, при трех воздержавшихся, включая Россию, чью поправку о призыве к немедленному перемирию в проект не включили. Также воздержались США и Великобритания.

В соответствии с принятой резолюцией, Совет безопасности требует соблюдения всех сторон обязательств в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, особенно в области защиты мирных граждан, особенно детей.

Текст резолюции также призывает к срочному объявлению продолжительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа «на достаточное количество дней» с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, Красного Креста и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв к немедленному и безусловному освобождению всех заложников, включая детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

Текст подчеркивает важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты медицинского и гуманитарного персонала. Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, особенно ее воздействием на гражданское население, в частности на детей. В резолюции также отвергается насильственное перемещение гражданского населения, включая детей.

Читайте также:

Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие
#сша
#права
#пострадавшие
#призыв
#проект
#голосование
#население
#великобритания
#право
#оон
#совбез
Читайте нас в
Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе
СБ ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в Газе
16 ноября 2023, 00:50

Фото: сайт Кремля

Совет безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа, передает РИА Новости.
По словам постпреда России Василия Небензи, Россия предложила включить в оперативную часть резолюции параграф, призывающий к мгновенному и стойкому гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий.

Пять стран — Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик — поддержали поправку, США выступили против, а девять государств воздержались. В тексте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но отсутствует требование о проведении перемирия или прекращении огня.

Читайте также:

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

В Турции проходит саммит жён глав государств и правительств по ситуации в Газе

Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей
#сша
#россия
#китай
#призыв
#саммит
#бразилия
#оон
Читайте нас в
Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в искажении реальности
Глава МИД Израиля Коэн обвинил Эрдогана в искажении реальности
16 ноября 2023, 00:46

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в искажении фактов.
«Те, кто принимает у себя архитеррористов и поощряет террористические организации, не имеют права на моральные высказывания в адрес Израиля. Президент Турции искажает реальность, вновь оказываясь на неправильной стороне истории, находясь рядом с теми, кто прославлял резню израильтян 7 октября: Ираном, Ливаном, Сирией и Йеменом», — отметил он в социальной сети X.
Коэн также подчеркнул, что Израиль действует в соответствии с международным правом и будет продолжать борьбу с палестинским движением ХАМАС.

Ранее Эрдоган заявил о том, что «тысячи адвокатов» обращаются в Международный уголовный суд в Гааге, утверждая о геноциде, якобы совершенном премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также заявил, что турецкие власти предпримут все необходимые шаги для привлечения Нетаньяху к ответственности, называя Израиль террористическим государством.

Читайте также:

Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео

Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
#суд
#израиль
#права
#армия
#президент
#здание
#государство
Читайте нас в
Достижения.рф