Байден предостерег Си Цзиньпина от попыток вмешаться в выборы президента США

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Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости избегать возможных попыток вмешательства в предстоящие выборы главы Соединенных Штатов во время их встречи. Об этом передает РИА Новости.
Байден ясно выразил свою позицию в отношении возможного влияния Китая на выборы в США в ходе пресс-конференции в Сан-Франциско после переговоров с Си Цзиньпином.
Завершая обсуждение результатов встречи с Си Цзиньпином, Байден отметил важность прямого общения на уровне руководства двух стран, отметив, что подобные контакты необходимы.
«Если он позвонит, я подниму трубку. Это важный шаг вперед», — добавил Байден.
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«Мы обсудили этот вопрос», — подчеркнул американский лидер.
«Если он позвонит, я подниму трубку. Это важный шаг вперед», — добавил Байден.
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Артем Кузьмин