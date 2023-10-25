Байден предупредил об ответе США в случае атак на своих военных со стороны Ирана

Фото: iStock/Jon Rehg
Президент США Джо Байден предупредил об ответной реакции в случае атак на военнослужащих США, которые находятся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана. Об этом Байден сообщил во время своего выступления в Белом доме.
Байден подчеркнул, что американские военнослужащие находятся на Ближнем Востоке не из-за текущего конфликта между Израилем и Палестиной, а из-за борьбы с террористическими группировками.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. Блинкен отметил, что Вашингтон ожидает эскалации со стороны иранских прокси против американских сил.
Напомним, США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны.
Читайте также:
Блинкен заявил об угрозе США, исходящей от сторонников Ирана
США не нашли следов участия Ирана в палестино-израильском конфликте
Блинкен предупредил о «быстром и решительном» ответе США в случае атаки Ирана
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. Блинкен отметил, что Вашингтон ожидает эскалации со стороны иранских прокси против американских сил.
Читайте также:
Блинкен заявил об угрозе США, исходящей от сторонников Ирана
США не нашли следов участия Ирана в палестино-израильском конфликте
Блинкен предупредил о «быстром и решительном» ответе США в случае атаки Ирана
Екатерина Коршунова