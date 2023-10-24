Байден прервал брифинг и ушел на экстренное совещание

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Президент США Джо Байден прервал пресс-конференцию в Белом доме, посвященную экономическим вопросам, и отправился в ситуационный центр. Причиной стало известие об ударе по американским базам в Сирии.
«Прошу прощения, есть проблема, с которой следует разобраться», — сказал Байден журналистам, после чего направился на первый этаж Белого дома, где расположен ситуационный центр, сообщает ИА Reuters.
В совещании приняли участие глава Объединенного комитета начальников штабов, советник президента по национальной безопасности и министр обороны. С ними американский лидер обсудил ЧП в Сирии.
Арабские СМИ сообщили, что по базам США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии и Эш-Шаддади на юге, в провинции Хасеке, были нанесены удары с использованием ракет и беспилотников. В Сирии заявили, что удар нанесен по тем незаконным базам, с которых США воруют сирийскую нефть.
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В совещании приняли участие глава Объединенного комитета начальников штабов, советник президента по национальной безопасности и министр обороны. С ними американский лидер обсудил ЧП в Сирии.
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Александр Бойцов