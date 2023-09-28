Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США

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Президент США Джо Байден признал, что он не имеет готового плана для предотвращения шатдауна (остановка работы правительства). Он выразил неуверенность в отношении возможных действий, которые он мог бы предпринять для предотвращения этой ситуации.
«Если бы я знал, что делать, я бы уже это сделал», — сказал американский лидер.Следует отметить, что возможный шатдаун может произойти к 1 октября.
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