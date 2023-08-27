Байден призвал покончить с белым превосходством в США

Фото: сайт Кремля
Глава США Джо Байден призвал прекратить распространение идеологии «белого превосходства» в свете недавнего инцидента массовой стрельбы. Заявление президента опубликовано на официальном веб-сайте Белого дома.
Байден подчеркнул, что недопустимо существование общества, где афроамериканцы чувствуют угрозу к своей жизни.
Президент США также отметил, что проблему нельзя игнорировать, и молчание по этому вопросу будет равносильно соучастию в преступлении.
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«В поиске решений этой проблемы мы должны сразу же и ясно провозгласить, что идеологии белого превосходства не должно быть в Соединенных Штатах», — заявил он.
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Артем Кузьмин