Байден проговорил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден забыл инструкции, полученные перед выступлением, и попал в неловкую ситуацию. Соответствующая трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
«Я не представляю себя, а это делает Марк. Я забыл, Марк. Я сразу пошел на трибуну», — сказал Джо Байден.
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Диана Аванесян