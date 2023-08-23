Байден прокомментировал авиакатастрофу с Пригожиным

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Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен фактом крушения самолета в Тверской области, на котором находился глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
Также, Байден обвинил российское руководство в том, что оно стоит за крушением самолета. Вместе с этим, глава США отметил, что не вникал в подробности случившегося, так как занимался спортом последние полтора часа.
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Анастасия Крестьянова