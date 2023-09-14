Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден считает, что запуск республиканцами процедуры его отстранения от власти преследует цель остановить работу федерального правительства. Об этом в четверг пишет РИА Новости.
«Насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства ... Мне же надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан», — сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном специально для сбора средств на его предвыборную президентскую кампанию.Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.
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