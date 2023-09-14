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Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента

14 сентября 2023, 04:37
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Соединённых Штатов Джо Байден считает, что запуск республиканцами процедуры его отстранения от власти преследует цель остановить работу федерального правительства. Об этом в четверг пишет РИА Новости.
«Насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства ... Мне же надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан», — сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном специально для сбора средств на его предвыборную президентскую кампанию.

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.


В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

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#сша
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Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году
14 сентября 2023, 05:11

Фото: РИА Новости

В США сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал действующего американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в следующем году. Об этом сообщает Fox News.
«80-летний президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он - переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить», — цитирует телеканал слова Ромни.

76-летний Ромни заявил, что по причине возраста сам планирует отказаться от нового срока в сенате.

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В Китае назвали фон дер Ляйен «американским пуделем»

Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки

#президент
#украина
#байден
#сша
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В Китае назвали фон дер Ляйен «американским пуделем»
14 сентября 2023, 04:23

Фото: РИА Новости

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «смелой» Европе. В соцсети X он заявил, что фон дер Ляйен ведет Евросоюз к катастрофе.
«Когда ЕС управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа для Евросоюза. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством», — говорится в публикации.

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#санкции
#катастрофа
#ес
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Гагин: С начала СВО Украина потеряла уже около полумиллиона военнослужащих
14 сентября 2023, 03:31

Фото: iStockLiudmila_Chernetska

Украина c начала спецоперации потеряла уже почти 500 тысяч своих военнослужащих. Об этом заявил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, ссылаясь на сведения разведки и информацию в открытых источниках.
В разговоре с РИА Новости Гагин привел в пример социальную рекламу одного из украинских операторов мобильной связи, в которой сообщалось, что около 400 тысяч его абонентов больше никогда не ответят на звонок.

«И это данные только одного оператора. А их несколько», — подчеркнул Гагин.

По его словам, такие цифры не учитывают так называемых санитарных потерь, ведь многие украинские солдаты и офицеры стали инвалидами и уже не вернутся в строй. Не учтены, кроме того, и пропавшие без вести бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому срыву», — подытожил советник главы ДНР.

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#всу
#сво
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Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки
14 сентября 2023, 03:08

Фото: iStock/ValleraTo

Между Польшей и Украиной началась «аграрная война» из-за вероятного запрета польской стороны на ввоз в страну зерна с Украины. Об этом сообщают Вести.ua.
«Украина и Польша начали «аграрную войну». Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — пишет украинское издание.

По словам автора, весной 2023 года польские фермеры устроили забастовку из-за снижения цен на зерно, из-за чего начался конфликт. Он был спровоцирован ввозом в Польшу более украинского дешевого зерна. Польские политики в преддверии выборов также неоднократно высказывались об отношениях с Украиной в сельскохозяйственной сфере.

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#конфликт
#зерно
#украина
#ограничения
#польша
#зерновая сделка
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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
14 сентября 2023, 02:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял официальное приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сейчас находится в РФ с официальным визитом, ответно посетить КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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#владимир путин
#ким чен ын
#россия
#кндр
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Digi24: Премьер Румынии прокомментировал падение обломков российских дронов
14 сентября 2023, 00:16

Фото: iStock/CatEyePerspective

Глава правительства Румынии Йол-Марчел Чолаку на встрече с журналистами прокомментировал падение обломков российских дронов на территории страны
«Были какие-то остатки беспилотников, пересекавших Дунай, но мы не говорим о нападении на Румынию. <...> На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — цитирует заявление Чолаку румынское издание Digi24.

Экипаж вертолёта ВВС Румынии обнаружил обломки, предположительно принадлежащие беспилотнику, в районе городов Нуфэрул и Виктория.

Ранее глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что на граничащих с Украиной территориях Румынии началось строительство бетонных бомбоубежищ. Они будут созданы для того, чтобы жители смогли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работы украинских систем ПВО.

В свою очередь, госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии.

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#румыния
#россия
#премьер-министр
#беспилотник
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Дуда: Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может
14 сентября 2023, 00:06

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО.
В ходе экономического форума в Крынице-Здруй польский лидер ответил на вопрос о саммите НАТО, проходящем в Вильнюсе 11-12 июля. Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили перспективы вступления Украины в НАТО.

«С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — цитирует агентство РАР слова президента.

Дуда пояснил, что в силу сути ст. 5 Североатлантического договора (то есть обязательства коллективной обороны), принятие Украины в НАТО сейчас равнялось бы вступлению НАТО в войну с Российской Федерацией.

«Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся», — подчеркнул политик.

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#война
#страны
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#нато
#сша
#украина
#польша
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ТАСС: Посол США в России Линн Трейси посетила осуждённого за шпионаж Пола Уилана
13 сентября 2023, 23:55

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В рамках консульского доступа состоялась встреча посла США в Москве Линн Трейси с американским гражданином Полом Уиланом, ранее осуждённым в России за шпионаж. Об этом журналистам сообщил официальный представитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер.
«Посол вновь повторила Уилану, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен намерены добиваться его возращения домой», — отметил Миллер.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. ФСБ сообщила, что нашла у него флеш-карту с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан вину не признал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Госдепа о разговоре главы российского ведомства Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, в котором фигурировала тема Пола Уилана. Госсекретарь Соединённых Штатов рассказал, что на саммите G20 призвал РФ вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, который осужден на территории России, а также призвал Россию завершить конфликт на Украине.

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#сша
#посол
#россия
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Блинкен заявил о смене миропорядка из-за России и Китая
13 сентября 2023, 23:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен завявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале американского Госдепартамента.
«То, с чем мы сталкиваемся сейчас — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — утверждает Блинкен.

Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.

«Таким образом, мы переживаем, как выражается президент Байден, переломный момент. Одна эпоха заканчивается, другая — начинается», — резюмировал Энтони Блинкен.

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#сша
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