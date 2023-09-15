Байден рассказал о словах Путину по поводу Китая и России

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, как заявил Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Китай якобы не уважает Россию.
Выступая в штате Мэриленд с посвященной американской экономике речью, президент США вспомнил, как в швейцарской столице обсуждал с Путиным «стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе». По словам Байдена, российский президент говорил об этом с неохотой, поскольку ожидал, что Вашингтон привлечёт к переговорам и Пекин.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.
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«Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, <…>, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает», — заявил Байден слушателям (цитата по ТАСС).
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Артем Путинцев