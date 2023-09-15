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Байден рассказал о словах Путину по поводу Китая и России

Глава США Джо Байден в 2021 году заявил, что Китай «не так уж и уважает Россию»
15 сентября 2023, 02:45
Фото: iStock/Albert_Karimov

Фото: iStock/Albert_Karimov

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, как заявил Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Китай якобы не уважает Россию.
Выступая в штате Мэриленд с посвященной американской экономике речью, президент США вспомнил, как в швейцарской столице обсуждал с Путиным «стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе». По словам Байдена, российский президент говорил об этом с неохотой, поскольку ожидал, что Вашингтон привлечёт к переговорам и Пекин.

«Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, <…>, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает», — заявил Байден слушателям (цитата по ТАСС).


Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.

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#джозеф байден
#россия
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#сша
#владимир путин
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RMF: Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал
RMF: Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за транзита зерна
15 сентября 2023, 02:48

Фото: iStock/Ivan Halkin

Украинские представители в ходе заседания по экспорту сельхозпродукции вели себя крайне эмоционально и обвинили Польшу в умышленном создании препятствий для транзита зерна с Украины. Об этом сообщает RMF FM.
«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — цитирует радиостанция слова собеседника среди высокопоставленных дипломатов ЕС.

Во время встречи представители Украины обвинили Польшу в намеренном введении ветеринарного контроля с целью затянуть на пограничных переходах время ожидания, доходящее до 12 дней.

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#украина
#поставки
#польша
#ес
#зерно
#зерновая сделка
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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
15 сентября 2023, 02:26

Фото: сайт Кремля

Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, сообщает РИА Новости. Лидер КНДР отправился на авиазавод.




Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла 13 сентября на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин принял официальное приглашение Ким Чен Ына ответно посетить КНДР.

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#россия
#ким чен ын
#кндр
#поезд
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Президент Республики Сербской Додик в начале ноября посетит Россию
15 сентября 2023, 01:42

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в начале ноября посетит Российскую Федерацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу представительства Республики Сербской в России Душко Перовича.
В августе Додик заявлял, что в октябре или ноябре собирается в Китай для встречи с председателем Си Цзиньпином, а до конца года рассчитывает увидеться и с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит РФ. Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября — начале декабря», — цитирует издание слова Душко Перовича.

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#президент
#депутаты
#рф
#россия
#встреча
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ТАСС: Украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому
15 сентября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в своём Telegram-канале.
По его словам, бизнесмену сообщили о подозрении в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

Как отметил Лещенко, новые обвинения были предъявлены Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

На данный момент Коломойский прибывает в СИЗО по делу о незаконном выводе 13 миллиардов долларов. Дело расследует СБУ. В том числе олигарху предъявили обвинение в хищении 9,2 миллиардами гривен «Приватбанка», которым ранее он владел. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости

Второго сентября Шевченковский суд города Киев арестовал бизнесмена на 60 суток. У Коломенского была возможность внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда российских рублей), но он отказался вносить его. Защитник подсудимого готовил апелляцию по решение суда, которая должна была рассматриваться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября.

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#украина
#бизнесмен
#обвинение
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В Турции приостановили строительство газового хаба для поставок из РФ из-за разногласий
14 сентября 2023, 23:27

Фото: iStock/ffikretow

Из-за споров по поводу контроля за газовым хабом в Турции, презназначенным для поставок из России, реализацию проекта задерживают. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
По информации агентства, речь идет о возникших «управленческих проблемах», которые выражаются в борьбе за управление газовым хабом между Москвой и Анкарой. Напоминаем, что о создании хаба заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках».

Российский лидер после недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что переговоры скоро дадут результат. Президент Турцию в свою очередь отметил значимость сохранения сотрудничества в энергетической сфере между странам на высоком уровне.

«Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул Эрдоган.

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#отношения
#рф
#переговоры
#турция
#газ
#проект
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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом
NBC News: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
14 сентября 2023, 22:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джозефом Байденом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает NBC News со ссылкой на украинского чиновника.
«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, конкретно место встречи лидеров США и Украины пока остается неизвестным. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

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#сша
#оон
#владимир зеленский
#украина
#джозеф байден
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В США пригрозили ответными мерами на высылку американских дипломатов из Москвы
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах после высылки двух дипломатов
14 сентября 2023, 21:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы.
Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

«Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», - прокомментировали ситуацию представители посольства.

В США пообещали, что ответят на эту ситуацию «должным образом».

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#сша
#сотрудники
#рф
#посол
#дипломат
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В Подмосковье трижды за неделю лоси выходили к людям
14 сентября 2023, 20:54

Фото: Istockphoto / John Morrison

Подмосковные охотоведы и спасатели три раза за неделю возвращали в лес лосей, вышедших к людям. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
Сохатые забрели в Раменское, Подольск и Чехов. Лося, гулявшего по улицам Чехова, охотоведам удалось прогнать в лес без применения спецсредств. В Раменском специалисты охотнадзора вместе с сотрудниками МЧС обездвижили животное и вывезли в естественную среду обитания.
 
Но самая сложная ситуация сложилась в Подольске, где крупный самец зашёл на территорию школы. На помощь специалистам охотнадзора приехали сотрудники благотворительной некоммерческой ветеринарной организации. Животное обездвижили, с помощью крана поместили в грузовик и вывезли в лес.
 
Лоси – крупнейшие представители семейства оленевых. Гон у них длится до начала октября. Как отметили в ведомстве, в период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населённые пункты. Поэтому нужно соблюдать осторожность и не подходить к животному близко.

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#лес
#спасатели
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#лось
#подмосковье
#московская область
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Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной
14 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/starpik

Румыния намерена расширить бесполётную зону на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
С мая 2022 года и по внесения новых ограничений самолётам и беспилотникам запрещено перемещаться на расстоянии ближе восьми километров от украинской границы и на высоте до тысячи метров.

Теперь, согласно дополнительным ограничениям, введённым Министерством транспорта и инфраструктуры и Министерством национальной обороны, самолётам и БПЛА запрещено подлетать ближе 20-30 километров от границы и опускаться ниже 4000 метров. Уточняется, что исключением являются полёты самолётов госслужб, в частности, спасательных и санитарных подразделений. 

В Минобороны отметили, что информация с указанием новых ограничений была отправлена компетентным гражданским и авиационным структурам. 

Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам. 

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#румыния
#ограничения
#полеты
#граница
#украина
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