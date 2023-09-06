Байден расстроился, что не сможет встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20

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Американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Конечно, он (президент Байден) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом», - прокомментировал ситуацию Кирби.Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР.
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Евгения Парфентьева