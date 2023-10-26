Байден решил бороться с глобальным лидерством России в одной сфере

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Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении средств в размере 2,2 миллиарда долларов для развития производства обогащенного урана, пишет «Лента.ру».
Администрация в Белом доме опасается, что без принятия соответствующих мер Россия продолжит укреплять свое превосходство на мировом рынке обогащенного урана, что может нанести вред интересам США и их союзников.
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Артем Кузьмин