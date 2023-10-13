Байден снова споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден вновь столкнулся с трудностями на лестнице, на этот раз, когда он попытался подняться на сцену во время мероприятия, которое проходило в штате Филадельфия, передает РИА Новости.
Судя по видеозаписи, 80-летнему американскому лидеру, который планирует переизбраться на новый срок в 2024 году, предстояло преодолеть пять ступеней, чтобы встать на сцену. Байден дважды споткнулся, но удержал равновесие, ухватившись за перила.
В конце сентября портал Axios сообщал, что Байден все чаще носит теннисную обувь после серии частых публичных падений. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы предотвратить его спотыкания и падения на публике, особенно в свете приближающихся выборов.
В июне Байден уже падал на церемонии выпуска курсантов академии Военно-воздушных сил США в Колорадо, споткнувшись о ящик, который находился у его ног.
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В конце сентября портал Axios сообщал, что Байден все чаще носит теннисную обувь после серии частых публичных падений. Отмечалось, что команда президента предпринимает дополнительные меры, чтобы предотвратить его спотыкания и падения на публике, особенно в свете приближающихся выборов.
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Артем Кузьмин