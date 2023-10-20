Байден: США не хотят войны с Россией

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет войны американской армии с российской. Об этом пишет URA.RU.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — цитирует издание слова американского лидера в ходе обращения к нации.
При этом Байден добавил, что США готовы защищать любого из союзников НАТО, если Россия совершит на них нападение.
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