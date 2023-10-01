Байден: США не могут перестать помогать Украине «ни при каких обстоятельствах»

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Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. Такое заявление президента Джозефа Байдена распространила пресс-служба Белого дома после того, как стало известно о принятии Конгрессом США временного бюджета страны сроком на 45 дней, где не предусмотрено средств на финансирование Киева или поставок ему вооружений и техники.
«Мы <...> не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", — подчеркнул Байден в своём заявлении.Он добавил, что ожидает от спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти сохранения «полной приверженности» последнего дальнейшему оказанию помощи Украине.
При этом, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
Напоминаем, что в ночь на 1 октября Палата представителей, а вслед за ней и Сенат одобрили законопроект о финансировании правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Киева.
До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.
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