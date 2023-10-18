Байден: США всегда будут на стороне Израиля

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Американский президент Джозеф Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля, после встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
«Сегодня, завтра и всегда», - так американский лидер прокомментировал позицию Соединенных Штатов по отношению к Израилю.
18 октября глава США прилетел в Израиль. Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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Евгения Парфентьева