Байден: удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», а не Израилем

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом Байден сообщил в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова