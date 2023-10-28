Байден: Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев

Фото: официальный сайт Кремля
Удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, заявил президент страны Джо Байден.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — cказал глава американского государства,, добавив, что США будут и дальше предпринимать все необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по приказу действующего президента США Джо Байдена, американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии с помощью истребителей. Целью военных США стали склады с оружием и боеприпасами, которые использовали иранские группировки. Остин подчеркнул, что политика Вашингтона остается прежней, и военные действия не связаны с ближневосточным конфликтом.
Статистику по ударам в Ираке и Сирии по американским базам и военным привел на брифинге пресс-секретарь минобороны США, бригадный генерал военно-воздушных сил Пэт Райдер. В результате двух из более 20 атак пострадал 21 американский военный: на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке и базе Эт-Танф в Сирии.
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