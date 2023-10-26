Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе

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Президент США Джо Байден выразил сомнение в правдивости данных, предоставленных палестинскими властями относительно числа погибших в секторе Газа, однако он не сомневается в том, что в этой области гибнут невинные граждане, передает РИА Новости.
«Я не могу подтвердить достоверность палестинских данных о количестве погибших. Однако я уверен, что в ходе военных действий гибнут невинные люди. Это является неотъемлемой частью цены, которую приходится платить во время военных конфликтов», - заявил Байден.Ранее Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало данные, предоставленные министерством здравоохранения сектора Газа, которые утверждают, что с начала израильских бомбардировок с 7 октября погибло более 5,7 тысяч человек, включая 2,3 тысячи детей.
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Артем Кузьмин