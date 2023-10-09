Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения в Израиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул главы государства.
«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — цитирует агентство слова представителя администрации американского президента.
По словам репортёра, на территории Белого дома звучала живая музыка, поэтому он задал чиновникам вопрос о происходящем.
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Диана Аванесян