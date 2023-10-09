Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения в Израиле

Швейцария могла стать пристанищем для российских шпионов, сообщает издание NZZ. Согласно данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), здесь сосредоточено 20 процентов находящихся в Европе агентов Москвы. Это более чем 80 человек, среди которых могут быть дипломаты.