Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Американский лидер Джо Байден на просьбу журналиста Fox News Питера Дуси прокомментировать его связь с бизнесом сына Хантера Байдена заявил, что его вопрос «мерзкий».
«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос», - заявил глава США.
На просьбу Дуси объяснить, почему же его вопрос является мерзким, Байден ответил – «потому что это неправда».
Читайте также:
NYP: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена
Белый дом намерен помогать Киеву, невзирая на общественное мнение в США
Сенаторы США выступили против участия Китая в урегулировании конфликта на Украине
Евгения Парфентьева