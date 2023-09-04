Байден выразил разочарование возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Действующий президент США Джо Байден выразил свое разочаровании по поводу возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним (с Си Цзиньпином – ред.)»- приводит пресс-служба слова Байдена, который прокомментировал возможное отсутствие председателя КНР на предстоящем саммите.
Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин считает, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не посещать саммит G20 в Индию связано с неудовлетворенностью Китая ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками США разрешить имеющиеся возражения.
Читайте также:
CNN Brasil: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
Bloomberg: Путин планирует в октябре посетить Китай
Востоковед Островский заявил, что новыми географическими картами Китай проверяет Россию на прочность
Элина Позднякова