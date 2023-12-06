Байден высказался о прекращении поддержки Украины

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Отсутствие согласования нового пакета помощи Украине станет абсолютным сумасшествием для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишут РИА Новости.
«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — заявил Байден.Как заявляет глава государства, что если американские политик не согласуют помощь Украине, то выступят против интересов Штатов.
Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу. Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на президентский пост. Аналитики утверждают, что политик является основным конкурентом действующего главы государства.
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