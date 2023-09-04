Байден высказался об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Фото: сайт Кремля
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что он ознакомлен с решением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Алексея Резникова с поста министра обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов для удержания власти. Об этом сообщает иранское издание Hamshahri
Автор добавил, что с начала российской специальной военной операции украинский лидер неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также повлияло на дату выборов.
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«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин