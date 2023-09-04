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Байден высказался об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Байден заявил, что знает об отставке Резникова с поста министра обороны Украины
04 сентября 2023, 03:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что он ознакомлен с решением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Алексея Резникова с поста министра обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов для удержания власти. Об этом сообщает иранское издание Hamshahri

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — говорится в сообщении.

Автор добавил, что с начала российской специальной военной операции украинский лидер неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также повлияло на дату выборов.

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В США предупредили украинцев о катастрофе из-за «тумана неизвестности»
NI: кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за тумана неизвестности
04 сентября 2023, 03:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Используя предоставленные Западом кассетные боеприпасы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не только нанести вред себе, но и представлять опасность для мирного населения из-за ограниченной доступности разведывательной информации. Об этом отмечает обозреватель из National Interest по имени Саадаин Гардези.

Автор подчеркивает, что поскольку эти боеприпасы были распределены по различным артиллерийским подразделениям, существует риск их несанкционированного или случайного использования в условиях, которые обычно описываются как «туман неизвестности». Термин «туман неизвестности» означает отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.

Кроме того, журналист отмечает, что боеприпасы кассетного типа известны своей ненадежностью из-за высокого процента отказов и брака. Когда это сочетается с их широким разбросом, это может представлять долгосрочную угрозу для местных жителей.

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#опасность
#всу
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В США призвали власти начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки!»
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал США начать переговоры по Украине
04 сентября 2023, 02:45

Фото: iStock/alzay

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в социальной Twitter, призывая Соединенные Штаты начать переговоры по Украине и побудить Киев к диалогу с Москвой.
Эксперт подчеркнул, что настоящее время представляет собой подходящий момент для таких шагов. Он отметил, что именно Вашингтону, а не Москве, необходимо искать выход из разнообразных кризисов. Макгрегор призвал к миру и согласию, называя это необходимыми шагами.

Полковник Макгрегор также отметил, что текущая обстановка требует решительных действий со стороны американского правительства. Среди актуальных проблем он выделил конфликт на Украине, экономические затруднения в Соединенных Штатах, увеличение уровня преступности и миграционный кризис.

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ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
04 сентября 2023, 01:50

Фото: iStock/frantic00

Украинские вооруженные силы за прошедшие сутки провели 75 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Согласно сообщению, за последние сутки украинские вооруженные силы 47 раз обстреливали районы на донецком направлении, используя ракетные системы залпового огня, артиллерию калибром 155 миллиметров, включая снаряды с кассетной боевой частью. На горловском направлении было зафиксировано 24 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров, также с кассетными боевыми частями. В ясиноватском направлении произошло 4 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов в республике: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка.

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Военные в Нигере направились к французской базе для слежки за ее солдатами
Al-Jazeera: военные в Нигере проследят за солдатами на французской базе в Ниамее
04 сентября 2023, 01:43

Подразделения Вооруженных сил Нигера отправились к французской военной базе в Ниамее с задачей отслеживать действия присутствующих там французских солдат, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свой источник.
«Армия Нигера направила усиления к французской военной базе с миссией наблюдать за действиями французских военнослужащих», — сообщил телеканал.
Отмечается, что это решение было принято после объявления Францией о продолжении размещения своих войск на военной базе в столице этой африканской республики. Это произошло несмотря на отмену оборонных соглашений с Парижем, заключенных ранее военными в Нигере.

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#франция
#военные
#армия
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В ЮАР назвали ложью поставки оружия в Россию
Президент ЮАР Рамафоса: Комиссия не нашла доказательств поставок оружия в РФ
04 сентября 2023, 01:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в ходе расследования доказательства загрузки боеприпасов и оружия на судно Lady R из России обнаружены не были. Посол США в Южной Африке Рубен Бриджети ранее обвинил в этом африканскую страну, пишет Reuters.
«Комиссия установила отсутствие доказательств того, что российское судно перевозило оружие из ЮАР в РФ. На экспорт оружия не было выдано никакого разрешения. Те, кто обвинял в этом нашу страну, не смогли предоставить доказательства», — подчеркнул Рамафоса.

По словам президента, российское судно доставляло оборудование, заказанное в 2018 году для южноафриканских оборонительных сил. Он добавил, что не может раскрывать полную информацию об оборудовании, чтобы не ставить важные операции под угрозу и не подвергать риску жизни военнослужащих.

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В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности
Колонна: нужно учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе
04 сентября 2023, 00:17

Фото: iStock/SimonLukas

Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde выразила необходимость учитывать интересы России при формировании системы безопасности в Европе.
Министр подчеркнула, что Россия является фактором, с которым нужно считаться при разработке будущей архитектуры безопасности в регионе, учитывая исторические и географические особенности. Она отметила, что значительная часть территории России расположена в европейской части континента.

«Мы должны работать совместно с Россией, чтобы создать устойчивую архитектуру безопасности, которая удовлетворяла бы интересы всех сторон и способствовала обеспечению стабильности», — подчеркнула Колонна.
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#сша
#россия
#франция
#запрет
#министр
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Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву
Польша использует тему Сувалкского коридора для ввода войск в Литву — Богодель
03 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/Rafal Olkis

Замначальника начальника факультета генштаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Польша активно поднимает вопрос Сувалкского коридора для дальнейшего вторжения в Литву для якобы защиты страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТВ.
Он отметил, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, но и по литовской территории.

«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края», — заключил Богодель.

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#польша
#нато
#армия
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Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова
03 сентября 2023, 23:32

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Об этом президент сообщил в своем Телеграм-канале.
Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с этим человеком и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру.

Отмечается, что голосование пройдет на следующей неделе.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

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#всу
#украина
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Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией
Нетаньяху: Израиль построит стену на границе с Иорданией
03 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера.
Отмечается, что Нетаньяху приказал построить восточный забор для того, чтобы укрепить границы. По словам премьер-министра, заграждения на границе с Египтом позволило правительству Израиля предотвратить проникновение порядка миллиона нелегальных мигрантов. 

Напомним, ранее посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, поскольку сам ведёт военные операции. Он уточнил, что недавно страна закончила очередную операцию по ликвидации террора в городе Дженине.

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#военные
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